Telemedicina no Acre promove acesso ampliado dos cuidados médicos à população

A Telemedicina está ampliando a prestação de serviços de saúde no Acre, graças à iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre). Atualmente, a modalidade oferece dez especialidades médicas essenciais: infectologia adulto, neurologia clínica, neurologia pediátrica, endocrinologia clínica, endocrinologia pediátrica, reumatologia, pneumologia, psiquiatria clínica, psiquiatria pediátrica e cardiologia clínica.

Essa conquista é resultado da parceria entre o governo acreano e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

No Acre, 14 municípios já estão com o serviço implantado. São eles: Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Acrelândia, Manuel Urbano e Xapuri. A meta é que os 22 municípios do estado tenham o atendimento de Telemedicina. Os demais municípios estão aguardando a aquisição dos equipamentos para a implantação.

O serviço funciona por meio das tecnologias de informação e comunicação (TIC) com o envolvimento do especialista do Hospital Albert Einstein, do médico da Atenção Primária e do paciente. De fevereiro de 2021 até janeiro de 2024 foram realizadas 15.619 teleinterconsultas nas especialidades ofertadas, garantindo o atendimento no município de domicílio do paciente.

“Com a Telemedicina, oferecemos acesso à saúde de forma mais ampla e conveniente. Essa modalidade se mostra crucial onde a distância se torna uma barreira. Estamos comprometidos em levar o melhor atendimento médico aos cidadãos do Acre, onde quer que estejam”, enfatiza Rodrigo Silveira, coordenador adjunto do Telessaúde Acre.

A Telemedicina não só amplia o acesso à saúde, mas também demonstra os benefícios das transformações digitais em nossas vidas cotidianas. É uma ferramenta que se mostra essencial, não apenas em tempos de crise, mas como uma maneira eficaz de garantir cuidados de saúde em qualquer circunstância.