Hamilton posta foto em Trancoso e recebe convite do Bahia: “Chegue mais, sir Lewis”

O astro da Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu um chamado especial nesta sexta-feira (9). Logo após publicar fotos em Trancoso, distrito localizado em Porto Seguro (BA), o piloto foi convidado pelo Bahia para assistir ao jogo do clube contra o América-RN, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

“Certeza de que ele vai colar em Bahia x América-RN na Fonte depois do Carnaval. Chegue mais, sir Lewis!”, escreveu o Esquadrão de Aço nas redes sociais.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Cidadão honorário brasileiro, Hamilton sempre demonstrou carinho pelo Brasil. Ele passou a virada de ano para 2024 no país e somente nesta sexta publicou as primeiras fotos da viagem. Além de Trancoso, ele também foi ao Rio de Janeiro.

Piloto da Mercedes, o britânico defenderá a Ferrari em 2025. O anúncio foi feito no início de fevereiro. Segundo a escuderia italiana, o contrato é “multianual”. Hamilton receberá 40 milhões de euros (R$ 213 milhões) por ano. A temporada da Fórmula 1 começará no dia 2 de março, com o GP do Bahrein. Será a maior da história, com 24 etapas.

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 9, 2024