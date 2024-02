Técnico vê evolução e crê em Rio Branco pronto para estreia no Campeonato Acreano

O Rio Branco-AC fez o segundo amistoso de pré-temporada no sábado (3) e ainda não sabe o que é vencer. Depois de empatar com o Galvez por 1 a 1 no primeiro teste sob comando do técnico Vaguinho Santos, o Estrelão ficou no 0 a 0 com o Plácido de Castro, no CT José de Melo, na capital acreana.

O treinador ainda não pode contar com o atacante Jobson, que se recupera de lesão, mas teve os meias Tony e Dodô à disposição, opções que considera que ajudaram a melhorar o desempenho do time. Ele confia que o time estará preparado para a estreia no Campeonato Acreano contra o Atlético-AC.

“Acho que teve uma evolução muito boa com a entrada do Tony, com a entrada do Dodo já mudou o perfil de a equipe jogar. Então, acho que melhorou muito. Tivemos três, quatro chances de gols clara e não concretizamos. O importante é que deu outra cara, outra pegada, outro volume de jogo. Jogou bem, mas infelizmente empatou 0 a 0. Mas deu pra ver a evolução de cada jogo. Creio que vamos fazer uma boa estreia porque o time está pronto, está preparado. Está faltando só o Jobson voltar a treinar também, que está lesionado, mas essa semana começa a fazer a transição e vamos chegar forte no campeonato, afirma.

Vaguinho Santos ressalta que os amistosos são essenciais para corrigir falhas e fazer os ajustes que deixem a equipe nas melhores condições para disputar as competições.

Por ge