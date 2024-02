Balsa é interditada pela Marinha e travessia do Rio Acre complica em Xapuri

Os produtores rurais e a população em geral que precisam atravessar o Rio Acre utilizando a balsa em Xapuri estão enfrentando mais problemas do que já estão acostumados com o serviço.

Nesse domingo, 4, a balsa que faz a travessia para o Bairro da Sibéria foi interditada pela Marinha. Imagens publicadas em grupos de produtores rurais de Xapuri mostram o equipamento afundando.

A situação, que já era difícil, ficou ainda mais complicada. Com uma nova balsa, que tem um rebocador, há meses ancorada às margens do Rio Acre no município, sem que o Deracre consiga colocar o equipamento em funcionamento e com a outra balsa agora interditada pela Marinha, apenas uma pequena balsa vai fazer o serviço em forma de revezamento.

O equipamento, bem menor do que a que estava em operação, e que consegue fazer o transporte de apenas duas caminhonetes por vez, faz a travessia em outro ponto denominado Tabocal. A coordenação das balsas no município de Xapuri divulgou um aviso com os horários em que o equipamento vai operar em cada localidade.

A situação, considerada de descaso por parte dos produtores rurais, tem provocado prejuízos, principalmente, para os compradores e vendedores de gado. Um pecuarista, por exemplo, vendeu mais de 300 bezerros em um leilão e não conseguiu entregar os animais por conta da balsa.

“Isso é muito complicado, tem prejudicado a todos nós. Eu nem vou fazer entrega nesses dias porque é impossível. A balsa já era complicada, agora com essa do Tabocal é que não vamos ter condições de transportar nada”, diz o pecuarista Alecio Miranda.

A reportagem procurou o Deracre para uma manifestação sobre o assunto. A autarquia informou apenas que a balsa passa por manutenção, sem informar, no entanto, quando deve voltar a operar na travessia pelo Rio Acre.

Assista ao vídeo: