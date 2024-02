Sombrinhas de frevo colorem Centro da capital no Carnaval

A festa de carnaval realizada pela prefeitura de Rio Branco terá um complemento a mais este ano. O município instala dezenas de sombrinhas de frevo para enfeitar a Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital acreana.

O local terá o trânsito fechado exclusivamente para receber as atrações das cinco noites do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, que começa nesta sexta-feira, 9.

A rua Rui Barbosa estará bloqueada para o tráfego, bem na esquina com a avenida Getúlio Vargas.

As sombrinhas de frevo se tornaram um símbolo do carnaval no país, especialmente no Pernambuco. De acordo com o blog Maria Pumar, tudo começou quando os recifenses resolveram usar guarda-chuvas no início do século XX como forma de se proteger do sol. Então, aos poucos, as sombrinhas de frevo foram tomando forma e hoje, além de ser um sucesso nos carnavais, é um acessório que compõe as fantasias.

Programação Dia 09/02 (sexta-feira)

Na sexta, a festa terá início com a escolha das realezas (rainha e rei momo). As apresentações musicais serão Emerson Aguiar, Álamo Kário, Hugo Brown, Banda Arregaça-aê, e DJ Lauro Félix. Veja a programação completa:

Escolha das realezas (rainha e rei momo)

Emerson Aguiar

Álamo Kário

Hugo Brown

Banda Arregaça-ê

DJ Lauro Félix

3h – Encerramento