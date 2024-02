São Paulo sofre golaço da Ponte Preta e perde invencibilidade

Caiu a invencibilidade do São Paulo em 2024. Neste sábado (10), o campeão da Supercopa do Brasil foi surpreendido pela Ponte Preta no Moisés Lucarelli e saiu de Campinas derrotado por 2 a 0.

A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e o técnico Thiago Carpini escalou força máxima, mas não foi o suficiente.

Golaço da Ponte Preta

O primeiro gol da partida saiu aos 29 minutos do segundo tempo, e foi um golaço: o lateral-esquerdo Gabriel Risso arriscou de primeira, da quina da área, e acertou um belo chute com efeito, sem chances para Rafael.

O goleiro, porém, poderia ter feito melhor no segundo gol, já nos acréscimos, quando Renato acabou finalizando por entre as pernas do herói do título da Supercopa.

São Paulo tem clássico pela frente

Apesar da derrota, o São Paulo segue líder do grupo D, com 13 pontos, enquanto a Ponte Preta foi aos 12 e ficou em boa situação na segunda posição do grupo B, com cinco de vantagem em relação ao terceiro colocado.

Na próxima rodada, o Tricolor encara o clássico contra o Santos, no MorumBIS — a partida está marcada para quarta-feira (14), às 19h30. Já a Macaca encara o Red Bull Bragantino, em Bragança, às 21h30 do mesmo dia.