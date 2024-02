Saiba quem é o empresário preso pela PF por fraude em criptomoedas; ele foi expulso de padaria por uso de notebook

Na tarde desta terça-feira (27), o empresário Allan Barros foi preso em Curitiba, alvo da Operação Fast, da Polícia Federal (PF). A ação mira em uma quadrilha suspeita de atuar em projetos fraudulentos à criação de criptomoedas e NFTs (“Non Fungible Tokens”). Com mais de 200 mil seguidores em apenas uma rede social, Allan se identifica como empreendedor e aproveita o engajamento para ostentar a vida luxuosa.

Quem é o empresário

O empresário tem o passaporte carimbado. Já foi para Maldivas, Dubai, Disney, Inglaterra, Espanha, México, França, Peru e Itália. Toda aventura ele compartilha nas redes sociais, onde posa ao lado de carros luxuosos e em restaurantes chiques.

Além da vida pessoal, Allan aproveita os milhares de seguidores para divulgar dois aplicativos: DryveCrypto e DriveTryp. Na mídia, o empresário ficou famoso no início de fevereiro ao ser expulso de uma padaria por usar um notebook. Essa semana, o nome do influenciador apareceu novamente.

Aplicativos de criptomoeda

No site oficial do DriveCrypto, uma das empresas de Allan, a promessa é que “os usuários se equipam com NFTs na forma de veículos elétricos e NFTs na forma de energia elétrica que calculam cada KM percorrido enquanto dirigem seu veículo e, por meio dessa atividade, ganham moeda no jogo, que pode ser usada no jogo ou retirada com fins lucrativos”.

Ou seja, o aplicativo seria uma substituição ao GPS. Através do app, é possível comprar um NFT que calcula os quilômetros rodados pelo carro. A quilometragem se transforma em pontos, numa espécie de jogo. Os pontos são devolvidos ao cliente como forma de criptomoeda.

O site ainda reforça a exclusividade do token: “Cada NFT Car é único e raro, pois jamais existiram NFTs Cars iguais, sendo assim poderão sofrer uma grande valorização”.

“O aplicativo de direção que paga você para rodar” ou “ganhe dinheiro enquanto dirige para seus compromissos” é algumas das frases usadas para vender o app. O cardápio de NFT’s varia conforme o preço, autonomia e lucro médio.

Segundo a rede social da marca, o mais barato custa 100 dólares, com autonomia de 100km e lucro médio de 5%. O mais caro custa 800 dólares, com autonomia de 800km e lucro médio de 20%.

“Único com inteligência artificial, 100% de ganhos para motoristas, melhores preços para passageiros” é assim que o aplicativo DriveTryp é descrito nas redes sociais da marca. Outra promessa do app é um cashback de todas as corridas de 5% em forma de criptomoeda.