Vídeo: Thammy Miranda abandona programa do Ratinho e se explica

Na noite dessa quarta-feira (29/2), Thammy Miranda viveu um episódio constrangedor ao participar do Programa do Ratinho. O parlamentar, que é um homem transgênero, ficou incomodado com a forma que o apresentador o tratou. “Brincadeira que não cabe mais”, disse num vídeo publicado no Instagram.

“E do mesmo jeito que a gente chegou, estamos indo embora. Vou avisar vocês por aqui, porque deve sair que o Thammy ia entrar e não entrou. Me senti desrespeitado, com o início do programa, achei desnecessário. É um tipo de brincadeira que não cabe mais”, continuou.

Ao anunciar o filho de Gretchen, Ratinho fez um questionamento preconceituoso: “Não sei se é ele ou ela. É ele né? Agora tem barba”. O pai do Bento ficou magoado e ressaltou que não costuma militar, embora tenha decidido se pronunciar. “Vocês sabem que eu não sou do mimimi, só quero respeito”, reforçou.

Miranda ainda comentou o convite que recebeu: “Poxa, eu cuido de todo mundo. Eu topei vim no programa, pra fazer algo legal, pra dar entrevista, falar as coisas legais que eu venho fazendo, dos projetos legais que eu tenho, das pessoas que eu venho cuidando”.

Logo, o episódio repercutiu e internautas opinaram, ficando do lado de Thammy Miranda e acusando o artista de transfobia: “Que péssimo chamar um convidado e fazer uma ‘brincadeira’ desrespeitosa assim?”, “E tá no direito dele! Respeito é o mínimo, o básico!”, “Tá certíssimo não entrar no palco!”, “Piadinha dos anos 90 ele ainda acha que é engraçado” e “Convida a pessoa para fazer chacota? Está mais que certo”.