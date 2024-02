Rio Juruá ultrapassa cota de alerta em Cruzeiro do Sul com 13,04 metros

Ao meio-dia desta quarta-feira, 28, o Rio Juruá estava com 13,04 metros, em Cruzeiro do Sul, ultrapassando a cota de alerta, que é de 13 metros na cidade. Até o momento, nenhuma família foi retirada de casa.

As equipes da Defesa Civil Municipal, secretaria de Obras e de Meio Ambiente estão a postos para caso de necessidade da retirada de famílias das áreas alagadas. Cinco escolas já estão prontas para receber as pessoas.

A Defesa Civil Municipal está com 4 equipes de 6 pessoas, 4 embarcações e 4 caminhões a postos para as emergências. O Exército Brasileiro, por meio do 61 Batalhão de Infantaria e Selva – BIS, e o governo do Estado, já colocaram à disposição da prefeitura, toda a estrutura necessária para a assistência.

Em barcos, as equipes do município percorrem o rio na busca ativa por casas alagadas. Além disso, as pessoas devem ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros ou para o celular 999464079.

“Estamos com as escolas abrigo prontas, bem como as equipes preparadas para dar assistência as famílias que precisarem. Junto com os órgãos parceiros temos material e pessoal para atuar neste período”, pontuou o prefeito Zequinha Lima.