Rio Acre se aproxima dos 16 metros na cidade de Xapuri

O município de Xapuri já enfrenta uma das maiores enchentes do Rio Acre em sua história. O manancial atingiu a cota dos 15,80 metros ao meio-dia desta quarta-feira, 28, e inunda área em pelo menos seis bairros. Na área central, os moradores e comerciantes que costumam resistir até o último momento resolveram bater em retirada com a aproximação das águas.

A enchente se aproximou muito do prédio histórico da casa A Limitada, onde funciona a OCA Xapuri. Naquelas imediações, locais de referência da cidade como o Forró do Juvenal e o Bar do Severino já estão inundados. Pela manhã, o posto do Banco do Brasil iniciou a retirada de móveis e acionou um caminhão-guincho para remover os caixas eletrônicos.

Quem também foi desabrigado pelas águas foi o Quartel da Polícia Militar na cidade, onde estava funcionando a Sala de Situação da Defesa Civil. A estrutura, que abrange servidores Estado e do Município, foi levada para a escola estadual Anthero Soares Bezerra, onde já voltou a funcionar depois de fazer uma parada para a realização da transferência de local.

O hospital Epaminondas Jácome começou a ser transferido para as instalações da Universidade Federal do Acre (Ufac) ainda na terça-feira, 27, mas os trabalhos prosseguem nesta quarta-feira, 28, com as águas se aproximando muito da unidade. É a segunda mudança de local que ocorre em apenas um ano, já que mesmo não sendo inundado na alagação do ano passado a mudança foi feita.

O único item do Patrimônio Histórico Nacional tombado no Acre, a Casa de Chico Mendes está mais uma vez inundada pelas águas do Rio Acre e precisou ter a sua estrutura amarrada por medida de segurança. Nesta quarta-feira, a enchente já alcança quase a metade das paredes da residência do ambientalista, que já teve todo o acervo do líder seringueiro retirado do local.

Até o meio-dia desta quarta-feira, a Defesa Civil em Xapuri tem a estimativa de 4.600 pessoas atingidas de alguma forma pela enchente em 6 bairros. São 50 famílias desabrigadas – correspondendo a 131 pessoas e 131 desalojadas – representando 386 pessoas. No total, são 535 pessoas atendidas.