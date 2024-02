Carnaval da prefeitura terá festa para idosos e crianças

Com uma estrutura montada pela gestão municipal, que promete atrair a atenção de todos e ser um dos melhores carnavais dos últimos tempos, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está liderando uma iniciativa especial para celebrar a tradição carnavalesca e proporcionar momentos de alegria e integração para idosos e crianças.

O Rio Branco Folia, Tradição e Alegria”, tem na programação, dias e horários exclusivos para os idosos e as crianças: Domingo (11), e terça-feira (13), com início, às 16h. O ponto de partida dos idosos será em frente ao Banco Santander, seguindo em direção ao Coreto da Praça da Revolução, onde diversas atividades carnavalescas serão realizadas.

A secretária da SASDH, Suellen Araújo, ressalta que a iniciativa visa resgatar a forma como os idosos costumavam participar do Carnaval, reconhecendo o papel fundamental que desempenharam na história dessa festividade. Os oito grupos de fortalecimento de vínculos, presentes nas diversas regiões da cidade, com o Centro do Idoso, no bairro Calafate, participarão ativamente do evento. Além disso, toda a comunidade é convidada a se juntar a festa.

“A comunidade de um modo geral está convidada, então todos os idosos, todas as crianças que queiram participar com a gente do nosso carnaval de Tradição e Alegria está convidado para estar com a gente”, informou.

Para garantir a participação de todos, os grupos de idosos terão transporte até o local do evento. Além disso, receberão lanche reforçado para que possam desfrutar plenamente da festa. Dessa forma, o “Rio Branco Folia, Tradição e Alegria” promete ter muito momentos de diversão e inclusão para todas as idades em Rio Branco. Além das atividades, a SASDH promoverá também diversas políticas, incluindo vários grupos ao longo das cinco noites de festa na praça.

A secretária Suellen Araújo fala com entusiasmo dos preparativos que estão sendo organizados para esses grupos.

“As marchinhas, as músicas são direcionadas para os nossos idosos. Assim como para as crianças, haverá brinquedos e outras atividades direcionadas para elas. A gente tem a parceria da Secretaria de Educação, a FGB junto nesse processo. Então, de forma geral é a gestão municipal promovendo o carnaval para eles”, concluiu Suellen Araújo.

Por Assecom/Prefeitura