Rio Branco encara o Plácido de Castro em novo jogo treino neste sábado (3)

O Rio Branco faz neste sábado (3), a partir das 15h30, no CT José de Melo, jogo amistoso contra o Plácido de Castro. O técnico Vaguinho Santos para o compromisso poderá realizar várias alterações, principalmente no ataque estrelado. Os jogadores Dodô e Tony participaram do coletivo da quinta-feira (1º) e podem ser as novidades da escalação do “Mais Querido”.

No primeiro amistoso da preparação, ocorrido no sábado passado, no empate diante do Imperador Galvez por 1 a 1, o presidente estrelado Valdemar Neto deixou claro à imprensa que não havia gostado de como sua equipe se comportou em campo. O cartola explicou que espera um Rio Branco agressivo e buscando o resultado positivo durante todo o jogo.

Preparação

Na manhã desta sexta-feira (2), no CT do José de Melo, o técnico Vaguinho Santos comandou um trabalho de bolas paradas. O time folga no período da tarde e se apresenta ao treino no início da tarde deste sábado.

Plácido de Castro

O Tigre do Abunã para o seu primeiro amistoso na pré-temporada terá em campo jogadores conhecidos como Tiririca, ex-Atlético e Humaitá, Mamud, ex-Rio Branco e Humaitá, Renato, ex-Atlético e Galvez, Leandro Bahia, ex-Atlético, Alfredo, ex-Atlético, e Diego, ex-Adesg, entre outros.