Rio Acre atinge 12,12 m em Assis Brasil e já há dezenas de famílias desabrigadas

Já há dezenas de famílias desabrigadas na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru, pela enchente do Rio Acre, de acordo com as informações da Defesa Civil Municipal.

O manancial subiu mais de cinco metros nas últimas 24 horas na região como resultado de chuvas torrenciais que se aproximaram dos 180 milímetros e atingiu 12,12 metros na manhã desta quinta-feira, 22.

Na cidade, de acordo com os primeiros dados oficiais, são 54 as famílias que foram obrigadas a deixar suas casas. Dessas, 12 famílias foram levadas para a escola Maria Ferreira, 27 famílias foram para o Ginásio Sidney Nascimento e 15 famílias procuraram as casas de parentes.

Algumas ruas nas proximidades de igarapés foram inundadas já a partir da tarde desta quarta-feira, 21. Valas e bueiros transbordaram e o lixo acumulou, tendo sido necessária uma ação emergencial de desobstrução de canais da passagem da água pelas equipes da prefeitura.

Plano de Contingência

O prefeito Jerry Correia destacou a importância de tomar todas as providências de acordo com o que orienta o Plano de Ação da Defesa Civil do município.

“Cedo nossas equipes já amanheceram nas ruas fazendo todo levantamento da situação e avaliando os danos, incluindo na zona rural, onde todos os igarapés transbordaram, locais que nunca alagaram foram afetados pela forte chuva que causou vários pontos de alagamentos”, afirmou.

As equipes das secretarias de Assistência Social, Obras, Agricultura e Meio Ambiente estão envolvidas na retirada das primeiras famílias que estão em áreas de riscos no município de Assis Brasil.