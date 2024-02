Bolsonaro e mais 22 investigados têm depoimento marcado para hoje na PF

A Polícia Federal (PF) deve ouvir nesta quinta-feira (22) 23 pessoas envolvidas no suposto plano golpista que teria sido articulado em 2023 para manter Jair Bolsonaro (PL) à frente do Palácio do Planalto.

Os depoimentos, segundo apurou a CNN, serão promovidos a partir das 14h30 em oito unidades da federação: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará.

A força policial apura se auxiliares e aliados da gestão passada discutiram um plano, contido em uma “minuta golpista”, para não permitir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder caso fosse eleito.

A investigação é baseada em vídeo, mensagens e documentos apresentados no rastro do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Um dos investigados é Jair Bolsonaro. A defesa dele tentou por três vezes adiar o julgamento, mas o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, negou os pedidos.

A defesa alegou que queria ter acesso ao que foi obtido pela PF em busca e apreensão. O ministro, no entanto, afirmou que os autos da investigação já foram fornecidos para a defesa.

Sem conseguir adiar o depoimento, Bolsonaro deve comparecer, mas pretende se manter em silêncio. Todo investigado tem o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si próprio.