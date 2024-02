Promessa do Santos de 11 anos viraliza com golaços e jogadas no futsal; veja

Promessa do Santos, o jovem Kauan Basile se destacou durante uma série de jogos realizados nos Estados Unidos. O próprio jovem divulgou imagens de gols e jogadas feitas durante o torneio de futsal realizado em Boston. A publicação já está entre as mais virais do Instagram.

O garoto de 11 anos disputou a US Youth League pelo FC Flair. Ele é tratado como mais uma joia das categorias de base do Peixe e tem o pai de Neymar como um dos agentes. Aos oito anos, Kauan tornou-se o mais jovem a ser patrocinado pela Nike.

Veja lances de Kauan Basile

Em outubro de 2023, Kauan Basile chegou a 25 gols marcados em 19 jogos do Campeonato Paulista Sub-11. Ele superou os números de Endrick e Rodrygo, dois destaques das categorias de base dos clubes paulistas na última década. Para efeito de comparação, ambos balançaram as redes 20 vezes pela competição.

Joia desperta atenção de gigantes

Apesar da pouca idade, Kauan já é monitorado por gigantes do futebol europeu. Por ter cidadania italiana, graças à mãe, clubes europeus monitoram o jovem atleta.

Gigantes como Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, têm Basile no radar e podem fazer uma investida pelo atleta.

Filho de ex-jogador

Kauan é filho do ex-jogador Andrezinho, que defendeu o Corinthians no início dos anos 2000. Em entrevista à “Trivela”, o pai da jovem promessa do Santos falou sobre a personalidade do filho:

“O que mais me chama atenção no Kauan é a vontade de vencer. Ele se transforma quando está em campo e vai até a zaga para dar carrinho, para ajudar o time. Além disso, a perna esquerda dele é fenomenal”- Andrezinho, pai de Kauan Basile