Premier League 2023-24: Haaland marca, e Manchester City fica a um ponto da liderança

Em jogo atrasado da Premier League 2023-24, o Manchester City venceu o Brentford por 1 a 0, nesta terça-feira (20), no Etihad Stadium, e está mais vivo do que nunca na briga pelo tetracampeonato inglês.

O único gol da partida saiu no segundo tempo em bela arrancada do artilheiro Erling Haaland, que havia passado em branco em quatro das cinco partidas desde que voltou de lesão, no fim de janeiro.

A partida era válida pela 18ª rodada, originalmente marcada para 21 de dezembro, quando o Manchester City estava envolvido com o Mundial de Clubes, do qual saiu campeão após golear o Fluminense.

Agora, com todos os times da Premier League tendo feito 25 jogos, o time de Pep Guardiola assume a segunda posição, e fica a um ponto do líder Liverpool — 57 a 56. O Arsenal, terceiro colocado, tem 55 pontos e também está na briga.

Próximos jogos

O Liverpool já joga a 26ª rodada nesta quarta-feira (21), contra o Luton Town, em Anfield. A partida foi antecipada por conta da final da Copa da Liga Inglesa, no domingo (25), quando os Reds enfrentam o Chelsea em Wembley.

Já o Manchester City volta a campo no sábado (24) contra o Bournemouth, fora de casa, enquanto o Arsenal tem páreo duro contra o Newcastle no mesmo dia, no Emirates Stadium.