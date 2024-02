A administração do Via Verde Shopping usou as redes sociais nesta tarde para anunciar que fecha as portas no restante desta terça-feira, 20.

O motivo foi o acidente causado por um caminhão que derrubou 4 postes em frente a um condomínio de luxo, próximo ao empreendimento.

O shopping informou que como a Energisa não deu um prazo pra o restabelecimento da energia, decidiu encerrar as atividades.

A previsão é a de que com o retorno da energia, o Via Verde Shopping reabra normalmente nesta quarta.