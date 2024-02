Prefeitura de Rio Branco doa 47 tipos de medicamentos ao Jordão

A Prefeitura de Rio Branco vai enviar, nesta terça-feira, 27, ao Jordão, no interior do Acre, 47 tipos de medicamentos de uso variado. O Jordão já enfrentava um déficit medicamentoso quando a cheia dos rios Tarauacá e Jordão inundou farmácias e unidades de saúde.

As três unidades de saúde da prefeitura e um hospital do governo ficaram alagados. Houve ainda a perda de uma ambulância recém-entregue pelo governo do estado, e equipamentos médicos.

Desde a semana passada, quando o Jordão passou a sofrer com a cheia dos rios, 85% da cidade ficou debaixo d’água. “Ficamos apenas com duas ruas sem alagamento. O município, que fica num entroncamento entre os rios Tarauacá e Jordão, chegou a sofrer com cheia de 4 metros em 6 horas. Farmácias alagaram e chegou ao ponto que alguns medicamentos faltaram na cidade até para ser comprados. Tivemos um disparo muito grande na necessidade de medicamentos, o município que muitas vezes já é deficitário passou a sofrer mais ainda”, disse o assessor da prefeitura de Jordão, Ivonei Júnior.

Sheila Andrade, secretária municipal de saúde de Rio Branco, ressaltou a visão empática do prefeito Tião Bocalom. “Bocalom tomou essa iniciativa, mesmo sem ter obrigação nenhuma. A única exigência dele foi para doássemos uma quantidade segura, para não faltar aos munícipes de Rio Branco, então acredito que essa doação, que seguiu todos os ritos legais, vai ser de grande ajuda pro município do Jordão, que sofre tanto nesse momento difícil”, afirmou.

Entre as medicações enviadas estão, principalmente, anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos. Foram incluídos também na doação kits médicos de atendimento.

O representante da prefeitura de Jordão em Rio Branco, Ivonei Júnior, e a secretária de saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, pedem que outras prefeituras municipais doem mais medicamentos. “Todas as prefeituras municipais que puderem enviar medicamentos, ajudar, se compadeçam e nos auxiliem neste momento tão difícil”, pediu Ivonei.