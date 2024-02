Moradores pagam até mil reais por mudança em caminhões particulares na alagação

Moradores do bairro Habitasa, em Rio Branco, têm reclamado do alto preço para transporte particular de móveis, durante a cheia do rio Acre. Os valores mencionados por eles ao ac24horas chegam a R$ 1 mil.

Segundo Maria Carvalho, moradora do bairro Habitasa há mais de 40 anos, para transportar móveis da margem do rio para outro bairro, donos de caminhões particulares têm cobrado de R$ 400 a R$ 1000.

“O cara chega, dá o preço e a pessoa tem que pagar pra não perder as coisas. Se for esperar pela ajuda dos Bombeiros, da Defesa Civil, demora muito, com o aperreio a pessoa acaba pagando. Ontem mesmo a vizinha teve que pagar mil reais”, disse.

O cabeleireiro Tomé, que tem seu salão na rua Venezuela, na Habitasa, disse que alguns motoristas se aproveitam da situação de desespero dos moradores alagados. “Alguns cobram preço normal, outros infelizmente se aproveitam da situação. É a lei da oferta e da demanda”, afirmou.

Cerca de 15 equipes do Corpo de Bombeiros, secretarias municipais e Defesa Civil têm tido dificuldade para atender a alta demanda que pede a retirada de bens de suas residências, já que o rio Acre continua subindo e atinge mais de 40 bairros.

No domingo, 25, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, fez um apelo para que proprietários de caminhões, barcos e motores, coloquem seus bens à disposição das equipes de resgate.