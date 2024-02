Prefeitura confirma Wanderley Andrade e Rafa do Tambor da Bahia no carnaval de Rio Branco

Em coletiva de imprensa no Auditório da Seinfra – antigo Mira Shopping nesta sexta-feira, 2, a Prefeitura de Rio Branco lançou a Programação do Carnaval 2024: Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, que terá como atração principal o cantor brega, Wanderley Andrade – que deverá se aposentar no próximo sábado, 10 de fevereiro na Praça da Revolução. Além dele, a gestão confirmou também uma atração baiana, Rafa do Tambor da Bahia.

As negociações demoraram semanas, haja vista que a gestão estava negociando com vários artistas, dentre eles Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Alceu Valença e Wanderley Andrade, contudo, devido ao alto custo dos artistas mencionados, a gestão optou pela escolha de Andrade e Rafa. O cachê de Andrade custará aos cofres públicos R$ 135 mil reais. A informação foi confirmada pelo secretário de comunicação da capital, Aílton Oliveira.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom (PP), a população pode esperar o melhor carnaval que o Rio Branco teve na história. “Tenho certeza absoluta que a gente vai acender as chamas do velho carnaval, do carnaval de antigamente aqui em frente à prefeitura onde sempre aconteceu. Um local onde vai ter muita segurança e a população pode vir tranquilamente, pode trazer seus familiares que aqui nós vamos ter a maior segurança possível que são seguranças da PM e segurança privada também que a gente está contratando”.

“Então vai ser uma festa para a família, uma festa para todo mundo para se divertir à vontade e para esquecer um pouco dos problemas da vida. O carnaval é para isso’, declarou.

Sobre o evento contratado, Bocalom garantiu que os foliões devem ficar animados. “O Wanderley Andrade, o traficante do amor. Então eu estou feliz, porque além da gente ter uma atração de fora, já que é o Andrade, também a gente vai dar oportunidade para os nossos fazedores de cultura, para os nossos cantores aqui da nossa querida Rio Branco”, comentou.

Em vídeo divulgado no evento, os cantores Wanderley Andrade e Rafa, mandaram mensagens animados quanto a realização do carnaval na cidade. “O bicho vai pegar”, comentou Andrade.

Programação do carnaval

Ao apresentar a programação, o diretor de Esporte e Lazer da FBG, Klowsbey Viegas Pereira, divulgou que a folia começa na próxima sexta-feira, 2.

Já no sábado, 10, haverá o Concurso da Realeza do Carnaval 2024. A disputa terá quatro categorias e prêmios de R$ 4 mil para o primeiro lugar para cada categoria. O concurso terá quatro categorias: Rainha do Carnaval, Rainha Gay, Rainha Trans e Rei Momo. As inscrições, segundo a gestão, vão até dia 7 de fevereiro. Durante a noite, ocorrer. á o show do cantor Wanderley Andrade.

Nas demais noites de carnaval, a gestão divulgou que haverá várias atrações locais e mais um show nacional, o Rafa do Tambor da Bahia – que segundo a equipe, deverá se apresentar durante 3 noites, porém, as datas ainda não foram divulgadas.

Marcaram presença na solenidade de divulgação do evento, o representante da Associação Comercial do Acre (Acisa), Celestino Bento, o secretário de infraestrutura, Cid Ferreira, representantes dos blocos carnavalescos da capital, o vereador João Marcos Luz e demais autoridades.