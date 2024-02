Banco do Nordeste abre inscrições para concurso com 410 vagas de nível médio

Foto: Camila Lima/SVM

As inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) começam nesta sexta-feira (2), a partir das 10h. O processo seletivo vai preencher 410 vagas imediatas, de nível médio.

O processo seletivo tem como objetivo contratar trabalhadores para o cargo de analista bancário. O salário inicial é de R$ 3.788,16. Além da remuneração, os aprovados vão receber de benefícios:

• Auxílio-refeição;

• Auxílio Cesta Alimentação;

• 13ª Cesta Alimentação;

• Auxílio-creche;

• Seguro de vida em grupo;

• Direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

• Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva;

• Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Para se candidatarem, os interessados precisam ter concluído o ensino médio. Após a contratação, os selecionados terão jornada de trabalho de seis horas diárias, com um total 30 horas semanais.

Das vagas ofertadas, 82 estão reservadas para pessoas negras e 21 para candidatos com deficiência. Além disso, o edital prevê mais 300 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 9 de março pelo site da Fundação Cesgranrio – a banca responsável pela organização do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 65. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do pagamento.

As provas objetivas, assim como a avaliação para as pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação para as que se autodeclararem negras, serão realizadas em 33 cidades de 11 estados. Veja a lista completa abaixo:

Alagoas: Maceió.

Bahia: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Ceará: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Espírito Santo: Linhares.

Maranhão: São Luís, Caxias e Imperatriz.

Minas Gerais: Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros e Teófilo Otoni.

Paraíba: João Pessoal, Campina Grande e Patos.

Pernambuco: Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina.

Piauí: Teresina, Floriano e Parnaíba.

Rio Grande do Norte: Natal e Mossoró.

Sergipe: Aracaju.

A aplicação das provas objetivas está prevista para 28 de abril. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez.

A organização financeira tem sede em Fortaleza, no Ceará, mas atua em todo o Nordeste e parte do Espírito Santo e Minas Gerais.

VEJA O EDITAL: