Polícia usa helicóptero para capturar detento foragido

Imagem ilustrativa: Joel Arrojo/Divulgação

A Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Acre utilizou um helicóptero com refletor durante as buscas pelo criminoso Geraldo Gomes de Oliveira, de 35 anos, que fugiu no início da noite de sábado, 17, da unidade de saúde Fundação Hospital Estadual do Acre.

O Farol de Busca equipa o mais novo helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer e é uma das mais importantes demandas para o apoio aéreo noturno. Com o equipamento, a tripulação da aeronave é capaz de focar com a luz em pontos específicos, buscando o criminoso ou pistas que levem até ele, durante a noite. Para utilizar o Farol, pilotos do Ciopaer participaram em janeiro de um treinamento com pilotos de fora do Acre, para voo noturno com o auxílio do equipamento. Apesar do esforço, Geraldo Gomes não foi encontrado.

O detento foragido é uma das lideranças da facção criminosa Bonde dos 13 e estava preso desde novembro de 2021, depois de trocar tiros com policiais militares no bairro Taquari. Geraldo é considerado criminoso de alta periculosidade, possui várias condenações no judiciário, inclusive pelo crime de homicídio. Ele também planejou ser resgatado do Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 22 de Dezembro de 2021, enquanto estava internado, mas seu plano foi descoberto pela inteligência da Polícia Penal.