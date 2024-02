Briga entre Padrasto e enteado termina com um ferido a golpes de faca e outro preso em Rio Branco

Por Davi Sahid

Airton Ferreira Santos, de 48 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã deste domingo, 18, dentro de uma residência situada na Rua Sansão Pereira, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo no Segundo Distrito de Rio Branco. O autor do crime foi identificado como João Vitor Carneiro, enteado de Airton.

Segundo informações da Polícia, João Vitor estava em casa, quando o seu Padastro Airton que sofre com problemas psiquiátricos, chegou na residência o ofendendo com palavras, iniciando uma discussão.

Airton em posse de uma tesoura feriu o enteado na mão e para se defender João Vitor pegou uma faca e desferiu uns golpes de faca no seu Padrasto na região do braço, face, costas e no abdômen que resultou nas vísceras expostas. Após ser ferido Airton correu para fora de sua residência e pediu ajuda aos vizinhos que o levaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Cidade do Povo).

João Vitor correu pra dentro do banheiro, se trancou e ligou para a Polícia Militar informando a situação.

Os Policiais Militares se deslocaram até a casa e após ouvir João Vitor, deram voz de prisão e o encaminharam à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Após Airton dar entrada na UPA, os funcionários acionaram o Servido de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que enviou uma ambulância de suporte avançado. Airton foi estabilizado e em seguida encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, onde será submetido a uma cirurgia.

O caso segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) que compareceu no local do crime e colheu as primeiras informações,. posteriormente o caso ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP)