Polícia Militar garantiu um Carnaval tranquilo para foliões de todo o Estado

Uma das festas mais aguardadas do ano para quem gosta de uma boa folia, o Carnaval 2024 trouxe consigo não apenas música, fantasias e confetes, mas também muito trabalho e planejamento por parte das instituições envolvidas, entre elas a Polícia Militar do Acre (PMAC). O policiamento dos eventos que aconteceram simultaneamente em pelo menos nove munícipios acreanos, resultou em apenas 45 ocorrências durante as cinco noites de festa em todo o Estado.

Não houve ocorrências graves, apesar de alguns delitos como vias de fato, posse de drogas e desacatos. Na quinta e última noite de Carnaval, nesta terça-feira, 13, as autoridades registraram apenas 17 ocorrências, três delas na capital Rio Branco, o que evidenciou um quadro muita tranquilidade nas celebrações.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, ressaltou o empenho e a dedicação do efetivo policial durante a folia. “A grande maioria dos nossos policiais saiu de suas folgas para reforçar o policiamento das festas e garantir a ordem em todo o Estado. Este comprometimento foi fundamental para a segurança e bem-estar de todos os cidadãos acreanos durante as festas, e mostra o quanto a nossa Polícia Militar trata com responsabilidade sua missão constitucional”, avaliou o coronel.

Ao todo, mais de 300 policiais reforçaram o policiamento diariamente durante as festas, número que somou ao efetivo das radiopatrulhas e equipes especializadas, que continuaram no policiamento de rotina em cada município acreano.