Carnaval da Família atrai cerca de 50 mil foliões em cinco noites de folia

Nas cinco noites de folia da Gameleira, o Carnaval da Família reuniu cerca de 50 mil foliões, segundo balanço feito pelo Corpo de Bombeiros do Acre. Este ano, a festa contou com blocos de rua, atrações locais e o cantor nacional Neguinho da Beija-Flor.

De acordo com o balanço, na sexta-feira, 9, em torno de 7,5 mil pessoas estiveram presentes. No sábado, 10, subiu para 9 mil foliões. Já no domingo, foram registrados 7,5 mil pessoas e na segunda-feira, outras 11 mil. Para encerrar a programação a última noite teve concentração de 13 mil foliões, prestigiando a atração nacional do sambista Neguinho da Beija-Flor.

De acordo com a Polícia Militar do Acre (PMAC), responsável pelo policiamento do local, nenhuma ocorrência grave foi registrada durante as cinco noites de festa. Além de sistema de câmeras, o governo garantiu a segurança do local com o emprego de 100 agentes de segurança privada, 150 policiais militares, o efetivo da Polícia Civil, Polícia Penal, Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e Delegacias trabalhando diariamente para garantir a segurança dos foliões.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destacou que a estrutura de segurança organizada para o Carnaval atendeu as expectativas do planejamento feito pelas forças de segurança do estado.

“Concluímos a festa sem ocorrências graves e com o folião tendo a sensação de segurança o tempo todo, devido ao número de militares empregados e espalhados na área do evento”, concluiu.