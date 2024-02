Polícia apreende mais uma arma de fogo no bairro Taquari

Uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre não identificado foi apreendida na manhã desta sexta-feira, 9. A ocorrência aconteceu na rua da Amizade, no bairro Taquari.

Desde o início do ano, o comando do 2° Batalhão tem orientado as guarnições para realizarem patrulhamento no bairro, onde tem havido mais incidências de confrontos entre faccionados, entre outros crimes.

Com esse objetivo, todas as guarnições estão empenhadas no patrulhamento e buscas na região. Em uma dessas vistorias em uma casa abandonada, a arma de fogo foi encontrada, recolhida e entregue na delegacia da segunda regional, para os procedimentos cabíveis.

Por Ascom/PMAC