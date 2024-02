Polícia Civil do Acre prende suspeito de roubo de joias avaliadas em mais de R$ 100 mil

Na tarde desta sexta-feira, 16, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Rodrigues Alves, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de participação em um roubo de joias avaliadas em 100 mil reais. O crime ocorreu no mês de janeiro na cidade de Rodrigues Alves.

A prisão foi realizada no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul. O suspeito não ofereceu resistência à prisão, porém, negou veementemente sua participação no roubo. As autoridades policiais, no entanto, dispõem de evidências contundentes, incluindo fotos e imagens que o colocam na cena do crime e após a fuga, além de depoimentos de comparsas.

A PCAC segue em diligências para capturar outros possíveis envolvidos no crime e para tentar recuperar os pertences da vítima. O delegado responsável pelo caso, Dr. Marcílio Laurentino, destacou que o suspeito detido também está sob investigação em relação a outros roubos ocorridos no município. A prisão dele é vista como um passo importante para a elucidação desses crimes.

“A Polícia CIvil reitera seu compromisso com a segurança pública e destaca a importância da colaboração da comunidade para combater a criminalidade. O suspeito permanecerá sob custódia enquanto as investigações prosseguem”, informou o delegado Marcílio Laurentino.

Por Ascom/ PCAC