Reforma no gramado do Allianz Parque avança e jogos voltam em março

O campo, administrado pela concessionária, está interditado desde o início de fevereiro por não apresentar condições para jogo, segundo a própria Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ssegundo informações divulgadas pelo GE, o estádio já tem previsão para receber partidas novamente. O Palmeiras deve voltar a mandar jogos no Allianz Parque no dia 10 de março, contra o Botafogo-SP, pela última rodada da primeira fase do Paulistão – a previsão da construtora é para término da reforma em 20 de fevereiro.

Em contato com a reportagem, a WTorre, no entanto, afirmou que não vai falar em previsão de data para término das obras. Veja a nota completa da empresa sobre as atuais condições das obras abaixo.

Por conta do processo de manutenção, o Palmeiras tem disputado os jogos como mandante na Arena Barueri, interior do estado. Já foi assim contra Ituano e será nas próximas rodadas, contra Corinthians e Mirassol.