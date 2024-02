Polícia Civil do Acre apreende carga de “linha chilena”

Na manhã desta segunda-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ) em operação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AC), realizaram uma operação que resultou na apreensão de uma carga de “linha chilena”. A mercadoria, procedente do Estado de São Paulo, apresentava indícios da prática de sonegação fiscal.

A ação foi possível graças ao intercâmbio de informações entre as instituições integrantes do Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos (CIRA). O trabalho conjunto levou não apenas à apreensão da mercadoria, mas também ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado A.F.P, na última sexta-feira, 9.

“Essa operação demonstra o compromisso das autoridades locais na luta contra a sonegação fiscal e demais crimes fazendários, garantindo assim a integridade do sistema tributário e a justiça fiscal para todos os cidadãos”, informou o delegado responsável pela operação, Igor Brito.

As investigações agora seguirão seu curso, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na prática ilícita. Destaca-se que a população pode colaborar com informações relevantes através dos canais de disque denúncia da Polícia Civil, pelos números 181 e 197.

Por Ascom/ PCAC