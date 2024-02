Polícia Civil divulga relatório sobre mortes violentas intencionais ocorridas em 2023

A Polícia Civil do Acre (PCAC) apresentou ao público, nesta semana, os dados estatísticos sobre as mortes violentas intencionais (MVI) ocorridas em 2023, comparando-os com os registros do ano anterior. A iniciativa visa promover transparência, permitindo que qualquer cidadão acesse essas informações no portal da PCAC, bem como pelo menu superior na página principal do site, no campo Estatística.

Os indicadores de MVI incluem dados de homicídios, tentativas de homicídios, latrocínios, feminicídios, mortes decorrentes de intervenção policial, mortes decorrentes de acidentes de trânsito, suicídios e mortes de profissionais das instituições policiais. Dependendo do indicador, os dados remontam ao ano de 2004.

Os dados apresentados no relatório foram extraídos de planilhas elaboradas pelo Departamento de Inteligência da instituição, por meio da Coordenação de Estatística e Análises de Dados. As planilhas têm como base os relatórios do Instituto Médico Legal (IML) e os relatórios finais das investigações criminais conduzidas pelos delegados de Polícia Civil.

“Essas planilhas são enviadas mensalmente para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Militar do Estado do Acre e Ministério Público do Estado. Também é necessário destacar que os dados estatísticos apresentados podem sofrer alterações, conforme as conclusões das investigações criminais conduzidas pelos delegados de Polícia Civil. Por exemplo, uma investigação que inicialmente trata de um suposto homicídio pode, ao final dos trabalhos de polícia judiciária, concluir que houve uma legítima defesa, um suicídio ou outro fato que altere a hipótese primária”, informou o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel.

A divulgação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a transparência e a prestação de contas à sociedade, além de permitir uma análise detalhada da situação da segurança pública no estado.