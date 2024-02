No encerramento do carnaval, Bocalom promete “banho de asfalto” em Rio Branco

Sob forte entusiasmo pelo inquestionável sucesso do carnaval realizado pela Prefeitura de Rio Branco na Praça da Revolução, o prefeito Tião Bocalom encerrou a festa momesca prometendo um ano de muito trabalho, principalmente na área de infraestrutura na capital.

Após o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, dizer que o viaduto que está sendo construído na estrada Dias Martins deve ser entregue em junho deste ano, Bocalom afirmou que uma das próximas ações é dar um “banho de asfalto” em Rio Branco.

O planejamento já havia sido antecipado por Cid Ferreira, em entrevista anterior ao ac24horas, reconhecendo que as críticas que a prefeitura tem recebido com relação às condições de muitas vias urbanas na capital, que apresentam muitos buracos, não são infundadas.

Nesta terça-feira, 13, junto com o presidente da Associação Comercial do acre (Acisa), Marcelo Moura, Bocalom celebrou a parceria com a entidade na organização do carnaval e reforçou a intenção de atacar esse sério problema da cidade, prometendo que a partir de julho a cidade estará com mais de 100 obras e terá 10 empresas trabalhando no melhoramento de ruas.

“Fazer um serviço que nunca foi feito, fazer recapeamento. A avenida Ceará tem mais de 20 anos que isso não é feito. Vamos recapear a avenida Ceará de fora a fora, mas não é só a Ceará, são 100 quilômetros nas ruas principais do centro e também dois bairros, e isso vai dar uma vida útil de mais uns cinco a dez anos”, disse o prefeito, ressaltando a necessidade de gerar emprego em Rio Branco.

“Nós precisamos criar um ambiente para gerar trabalho. Hoje são 62 obras que estão em andamento, obras grandes como o viaduto, por exemplo. A questão da habitação popular vai gerar muito emprego. São mais de dois mil apartamentos e casas que a prefeitura vai construir em parceria com a Caixa e do projeto 1000 Dignidades, que é apenas a prefeitura”, complementou.