Wanderlei Silva aceita revanche contra Rampage Jackson em luta de boxe

Jackson, antigo dono do cinturão meio-pesado do UFC, está com os dias contados para estrear no boxe profissional. O duelo será contra Shannon Briggs, ex-campeão dos pesos-pesados no boxe, numa luta de oito rounds no dia 1º de junho, no Catar. Em dezembro de 2019, Quinton fez seu último confronto ao perder por nocaute técnico para Fedor Emelianenko, no Bellator 237.