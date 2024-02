Netanyahu ordena plano para retirada de mais de um milhão de civis de Rafah

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou nesta sexta-feira (9), uma operação para retirar todos os civis de Rafah. O exército alega que o local é o último reduto do Hamas.

No entanto, Rafah abriga que mais de 1,3 milhão de pessoas, a maioria deslocada de outras partes de Gaza, de acordo com as Nações Unidas.

Netanyahu disse na quinta-feira (8) que as Forças de Defesa de Israel “logo entrarão em Rafah, para combater o Hamas.”

No comunicado emitido na sexta-feira (8), o gabinete do primeiro-ministro israelense disse que não era possível eliminar o Hamas e deixar “quatro batalhões do Hamas em Rafah.”

“Por outro lado, é claro que uma operação em massa em Rafah exige a evacuação da população civil das zonas de combate”, acrescentou. “É por isso que o primeiro-ministro dirigiu o exércitosa para trazer ao gabinete um plano duplo para a evacuação da população e a dissolução dos batalhões.”

Rafah é o último grande centro populacional em Gaza não ocupado pelas forças de Israel.