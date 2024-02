Mulher sai ilesa após ser atropelada por caminhão no Paraná: ‘Deus me livrou’; assista

Acidente aconteceu em Figueira, no norte do Estado; a pedestre, uma mulher de 55 anos, teve um corte no cotovelo e arranhões

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma mulher sai ilesa após ser atropelada por um caminhão no interior do Paraná. No acidente, a vítima de 55 anos, que não teve o nome revelado, acabou ficando embaixo do veículo e, por pouco, não foi esmagada.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 26, em uma avenida no centro de Figueira (PR). Os registros mostram o momento em que o caminhão avança sobre a faixa de pedestres enquanto a mulher atravessa a avenida. Na sequência, ela acaba embaixo do veículo.

Testemunhas relataram que a pedestre sofreu um corte no cotovelo e arranhões. Ela foi levada a uma unidade de atendimento médico pelo motorista do caminhão e recebeu alta no mesmo dia.

À RPC, afiliada da TV Globo no norte do Paraná, a mulher deu detalhes sobre o ocorrido: “Só pensei nas minhas filhas e pensei que ia morrer porque você vê um caminhão em cima da gente, mas a sorte que não pegou a roda, fiquei no meio”.

Apesar do susto, a pedestre, que é professora, conta que o acidente não atrapalhou sua rotina. “Deus foi bom, eu só fiquei com o joelho roxo, foram três pontinhos no meu cotovelo. Deus me livrou mesmo”.

Veja o vídeo:

Fonte: Terra