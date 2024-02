Mãe de Gladson Cameli sobre Ptolomeu: “preço que tá pagando por ser governador”

Apesar de a atual pauta política estar focada em suposto esquema entre contratos da secretaria estadual de saúde do Acre (Sesacre) com a empresa MedTrauma, a mãe do governador Gladson Cameli resolveu comentar sobre a operação Ptolomeu em rede social nesta segunda-feira (19).

Após charge do ac24horas retratar pesadelo de Cameli com a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal Federal (STJ) e relatora do caso que denuncia Gladson na Operação Ptolomeu, a mãe do governador, Linda Cameli, comentou a publicação.

“Inferno. Pai dele nunca quis ele na política. Esse é o preço que ele tá pagando por ser governador”. Pouco depois, Linda Cameli excluiu o comentário.

Antes disso, também respondeu a um internauta que sugeria prisão do governador em comentário na mesma publicação: “não seja injusto. Cuidado, hoje você joga a pedra, amanhã você é atingido por ela”, escreveu Linda.