Acre está entre os estados com maior incidência de dengue, segundo o MS

As unidades da federação com a maior taxa de incidência de dengue no Brasil são Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás, responsáveis por 64% do total de 555.583 casos prováveis já registrados em todo o território nacional, segundo dados do Ministério da Saúde.

Com relação às mortes causadas pela doença, o DF e os quatro estados concentram 61 dos 94 óbitos. Segundo os dados do MS, o Distrito Federal possui a pior taxa de incidência do país, com 2.405 casos por 100 mil habitantes. Ele é seguido por Minas Gerais (936), Acre (622), Paraná (512) e Goiás (487).

Em números absolutos de casos, Minas Gerais está em primeiro lugar, com mais de 192 mil, seguido por São Paulo (90 mil) e Distrito Federal (67 mil). Em todo o país, 381 óbitos estão sob investigação, suspeitos de terem sido causados por dengue. Maranhão, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba são os estados com as menores taxas do Brasil.

A evolução dos casos e agravamento da doença dependem de uma série de fatores. É comum que, no primeiro momento, os sintomas da dengue convencional e grave sejam os mesmos, como febre, dor no corpo, dor de cabeça e atrás dos olhos. No caso do tipo mais grave da doença, conhecida popularmente como dengue hemorrágica, há a necessidade de intervenção médica imediata e cuidados intensivos para prevenir complicações fatais.

Grupos de risco

De acordo com os especialistas, os grupos de risco de dengue grave incluem indivíduos que já lidam com alterações no sangue ou têm o sistema imunológico enfraquecido, como:

Idosos;

Crianças de até 2 anos;

Gestantes;

Diabéticos;

Hipertensos;

Pessoas com problemas cardiovasculares e/ou respiratórios;

Indivíduos com algum problema de neoplasia (como linfomas e leucemia).

Vacina

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar campanha de vacinação contra a dengue. Inicialmente, foram recebidas 17.810 doses para serem distribuídas entre 11 municípios, a princípio: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard.