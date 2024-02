Mãe de criança que morreu atropelada não resiste aos ferimentos e falece

Por Davi Sahid

Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos, mãe do pequeno Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, que morreu na rodovia AC-40, ao serem atropelados em uma parada de ônibus pelo motorista de um Caminhão Baú, identificado como Francisvaldo Ribeiro dos Santos, de 49 anos, que estava embriagado, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde deste sábado, 3, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Natasha deu entrada no hospital com várias fraturas pelo corpo e na sala de trauma ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. A mulher foi submetida à massagem cardíaca e foi reanimada pelos profissionais, porém após algumas horas Natasha não resistiu e veio a óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo de Natasha foi encaminhado a sede na na avenida Antônio da Rocha Viana para os exames cadavéricos.

Entenda o caso

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do pequeno Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos e deixou a mãe Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos, gravemente ferida na manhã deste sábado, 3, no km 12 da Rodovia AC-40 nas proximidades da curva do Itucumã em Rio Branco. O acidente foi causado pelo motorista Francisvaldo Ribeiro dos Santos, de 49 anos, que estava embriagado.

Segundo informações da Polícia, Francisvaldo trafegava no caminhão baú modelo M.Benz, de cor branca, placa QLU-9F74, no sentido Rio Branco-Senador Guiomard quando perdeu o controle da direção invadiu a pista contrária e colidiu fortemente na parada de ônibus aonde se encontravam Isaac e sua mãe Natasha. Com o impacto o caminhão arrastou a parada de ônibus, atropelou Isaac e Natasha, derrubou a cerca de uma chácara e colidiu contra um cajueiro.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas, mas quando os Paramédicos chegaram nada puderam fazer por Isaac que já se encontrava sem vida. Foi prestado os primeiros atendimentos a Natasha, que sofreu fraturas pelo corpo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O motorista Francisvaldo sofreu um corte no supercílio foi atendido pelo SAMU e ficou no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal. Francisvaldo foi submetido ao teste do etilômetro que registrou 0,87 mg/L de álcool no sangue.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e Francisvaldo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Após a perícia, o corpo de Isaac foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares relataram a reportagem Isaac é filho de pais separados e a mãe Natasha teria ido nesta manhã de sábado buscar o filho para passar o final de semana com ela.