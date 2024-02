Vídeo mostra exato momento em que caminhão atropela e mata filho e mãe na Rodovia AC-40

Por Davi Sahid

A reportagem do site Ecos da Notícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível onde mostra o exato momento em que o motorista da empresa transportadora, Francisvaldo Ribeiro dos Santos, de 49 anos, que estava embriagado, perde o controle do caminhão baú atropela e mata o pequeno Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos e a mãe Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos, na manhã deste sábado, 3, no km 12 da Rodovia AC-40 nas proximidades da curva do Itucumã em Rio Branco.

As imagens mostram o caminhão no sentido Rio Branco-Senador Guiomard, numa velocidade acima do permitido pela rodovia, onde o motorista ao perceber que ia atropelar um motociclista que estava a sua frente, frea, e em seguida perde o controle da direção invadindo a pista contrária e colide fortemente contra o banco ao qual estavam sentados Isaac e sua mãe Natasha. O caminhão arrastou as vítimas, derrubou a cerca de uma chácara e parou após colidir contra um cajueiro.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal. Francisvaldo foi submetido ao teste do etilômetro que registrou 0,87 mg/L de álcool no sangue.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e Francisvaldo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

