Luva de Pedreiro conhece Papa Francisco no Vaticano e faz pergunta inusitada

O influenciador Luva de Pedreiro registrou em suas redes sociais um encontro inusitado. Nesta quarta-feira (7), ao se encontrar rapidamente com o Papa Francisco no Vaticano, o jovem pediu pela bênção do pontífice em uma camisa da Seleção Brasileira.

Luva aproveitou o momento para fazer uma pergunta curiosa ao líder religioso. “Messi ou Ronaldo?” questionou Luva de Pedreiro. No entanto, a resposta do Santo Padre é desconhecida já que o vídeo é encerrado logo após a pergunta do influenciador.

Papa Francisco, principal autoridade da Igreja Católica, é também conhecido por ter uma ótima relação com o mundo do futebol. O pontífice é torcedor assumido do San Lorenzo, da Argentina, e até mesmo já recebeu o elenco e a taça da Copa Libertadores de 2014 no Vaticano.