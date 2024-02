Inconformado com fim de relacionamento, homem tenta se matar em Cruzeiro do Sul

Na noite desta sexta-feira, 2, no Bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, um homem que não teve o nome divulgado, tentou se matar cortando os pulsos depois que a mulher terminou o relacionamento com ele. O homem tentou ferir a ex com a faca também e acabou preso.

Segundo a Assessoria de Comunicação da PM, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada e ao chegar no local, a mulher relatou que estava terminando o relacionamento com seu parceiro. Porém, ele não aceitou e, em posse de uma faca, começou a cortar os pulsos dizendo que ia se matar. “Quando ela tentar intervir ele tentou lhe ferir, porém a mulher conseguiu sair da residência e nos chamar. A equipe entrou na casa e conseguiu acalmar o autor que posteriormente recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis”, citou a PM.