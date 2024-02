Imagens fortes: Jogador de futebol morre após ser atingido por um raio na Indonésia

Um jogador de futebol morreu na Indonésia após ser atingido por um raio. Durante amistoso entre as equipes 2 FLO FC Bandung e FBI Subang, no sábado (10), Septain Raharja, de 34 anos, foi diretamente atingido por um raio enquanto estava em campo.

Segundo o site TMZ, o jogador do FBI Subang desmaiou e chegou a ser socorrido, sendo levado a um hospital, mas não resistiu. Um vídeo registrou o momento do incidente fatal.

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game

The footballer was reportedly rushed to hospital but died with the damage was severe. pic.twitter.com/5DdgpDVvZ7

— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2024