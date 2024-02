Idoso é agredido com perna-manca enquanto trabalhava em marcenaria

Por Davi Sahid

O Marceneiro Manoel Tavares de Almeida, de 66 anos, foi agredido com golpes de pernamanca na cabeça na noite desta sexta-feira, 2, e foi parar no Pronto-Socorro de Rio Branco. O crime aconteceu dentro de uma marcenaria situada na rua Flor de Maio no bairro Eldorado em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Manoel estava trabalhando na marcenaria, quando um homem não identificado o abordou pelas costas e em posse de uma pernamanca desferiu três golpes que atingiu a cabeça da vítima. Após a ação o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância básica foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o trabalhador ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravissimo. Segundo o Técnico de Enfermagem do SAMU, Manoel sofreu uns cortes na cabeça e um Traumatismo Crânioencefálico de natureza grave.

Após dar entrada no hospital, depois de uma hora no trauma, Manoel foi entubado e foi pro centro cirúrgico.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram as características do agressor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.