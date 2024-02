Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (20/2)

A lei da atração

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

No mundo astral dos desejos, que é uma dimensão criada pela mente de nossa humanidade, a lei da atração funciona atraindo o semelhante, contradizendo a realidade, na qual só os opostos se atraem, enquanto os semelhantes se repelem. O mundo astral é virado do avesso.

No mundo holográfico e multidimensional desse organismo colossal e inteligente em que tudo e todos acontecemos, o funcionamento não é pautado pelo desejo, mas pela necessidade, e a lei da atração funciona diferente do astral também, cada um de nós atrai para si o destino de suprir alguma necessidade com nossa presença. Por exemplo, se brandimos a inteligência, a Vida nos trará situações complicadas para que as solucionemos; se somos capazes de amar, então a Vida trará situações em que o amor tenha se tornado necessário, por sua carência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As vivências subjetivas são difíceis de compartilhar, as pessoas não têm como acessar sua vida interior, a não ser por intermédio de palavras, poesias, músicas talvez, e nem mesmo assim com garantia de compreender.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas não são apenas indivíduos, sujeitos de seus próprios destinos, são também representantes de correntes ideológicas, atitudes consolidadas da civilização, portanto, as discussões são maiores do que aparentam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se pensar demais, a oportunidade de agir passará em brancas nuvens. Não se trata de ter certeza dos resultados, mas de agir com total desapego pelos resultados. Isso é completamente possível, é só tentar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Comunique seus lindos pensamentos, mas tenha a delicadeza para com sua própria alma de o fazer com as pessoas que tenham mínima sensibilidade para apreciar o que recebem, ou que pelo menos não façam bullying.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Neste momento, sua alma recebe mais impressões das que é capaz de digerir de imediato, portanto, não se admire se sentir mais peso do que o normal, ou se o seu ânimo oscila mais do que o habitual. Isso passa, só passa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure ampliar seu contato social, porque quanto mais dinâmica seja sua vida social, mais oportunidades se apresentarão a você, mesmo que para chegar a essas você tenha de se envolver em muita conversa fiada também

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro é promissor para que você, aqui e agora, se dedique a praticar tudo que seja necessário em nome de o aproximar, em vez de continuar se deliciando com as promessas que esse futuro acena em sua direção.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É melhor não se alongar em discussões teóricas, porque isso acontece apenas porque as pessoas envolvidas procuram ter a razão, em vez de se dedicarem a verificar se, na prática, há algo razoável em jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um bom momento para fazer algumas reformas rápidas, porém, contundentes, nos relacionamentos que sejam mais representativos e significativos. Esse movimento há de partir de você, ser sua iniciativa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é bom aparar as arestas e fazer ajustes de contas com as pessoas que servem de referência a você. Não se trata de discutir relacionamento, mas de fazer com que haja maior entendimento e reciprocidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O descontrole acontece e não quer dizer nada demais, apenas é um desses tantos momentos em que a alma não sabe o que fazer, e se sente desorientada no meio de tanta coisa acontecendo. É só descansar e se despreocupar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O bem-viver não acontece por obra misteriosa do destino, você há de buscar ativamente essa condição, se aproximando a ela de todas as formas possíveis, e mesmo que aconteçam oscilações, que o avanço seja substancial.