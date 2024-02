Homem morre atropelado por carro e motorista foge do local

Ricardo Nascimento Dias, 35 anos morreu depois de ser atropelado – Foto: Reprodução

Na madrugada desta segunda-feira, 12, Ricardo Nascimento Dias, 35 anos, morreu depois de ser atropelado na região central de Cruzeiro do Sul. O motorista, ainda não identificado, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um carro modelo Polo Sedam de cor preta não prestou socorro e se evadiu do local. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas só constatou o óbito de Ricardo, que teve um trauma craniano com massa encefálica exposta. O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal.

Câmeras de segurança do local devem auxiliar nas investigações.

Esta é a primeira vítima fatal do trânsito na zona urbana de Cruzeiro do Sul. No dia 22 de janeiro, Rosilene Gomes morreu ao ser atropelada na BR-364. O acidente ocorreu próximo à Vila Lagoinha, na zona rural do município.