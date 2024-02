Homem é baleado por segurança após briga no estacionamento do Templo de Salomão

Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (31), no estacionamento ao lado do Templo de Salomão, pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus, localizada no bairro do Brás, região central de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 15h30, o indivíduo que foi baleado, antes, teria tentado agredir o funcionário terceirizado, que presta serviço à igreja. O homem reagiu à abordagem ao tentar se defender e disparou contra o sujeito.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima e depois a encaminhou ao Hospital Salvalus, na Mooca.

O estado de saúde da vítima não foi informada.

Procurada pela CNN, a Igreja Universal do Reino de Deus, dona do Templo de Salomão, confirmou o ocorrido. Em nota, a igreja informou que o homem estava alterado e que agiu com violência.

Segundo a igreja, ele teria sido direcionado para o estacionamento, que fica ao lado do Templo e pertence à Universal, para se acalmar, mas então teria ficado ainda mais violento e partido para cima do vigilante da instituição. Para contê-lo, o segurança disparou.

A igreja também garantiu que todos os envolvidos compareceram a uma delegacia.

A Universal comunicou, ainda em nota, que a família do rapaz que foi baleado também está sendo acompanhada pela Igreja e que a instituição permanece à disposição das autoridades.

O caso foi registrado na área do 12º Distrito Policial – Pari.