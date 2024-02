Governo do Estado promove Colônia de Férias na Biblioteca Pública Padre Trindade

A Biblioteca Pública Padre Trindade, em Cruzeiro do Sul, está com uma programação especial para as crianças que estão de férias escolares. A Colônia de Férias, realizada pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), oferece diversas atividades lúdicas e educativas para os pequenos leitores.

As atividades se iniciaram nesta terça, 6, e vão até a próxima quinta, 8, com horários pela manhã, das 8h às 10h, e pela tarde, das 14h às 16h. A coordenadora da biblioteca, Milena Oliveira, explica que durante a ação as crianças podem participar de pinturas, jogos, campeonatos, peças teatrais, muita leitura e convida a todos os pais e responsáveis a trazerem seus filhos e aproveitarem o espaço.

“É um momento importante, lúdico para a vida das nossas crianças. Elas desfrutarão de uma vivência com vários tipos de leitura, além dos gêneros literários diferenciados para toda a família”, destaca a coordenadora.

Um dos participantes da Colônia de Férias é Isaías Andrade Pinheiro, aluno do oitavo ano da Escola Presbiteriana. Ele conta que está gostando muito da experiência e que é a primeira vez que visita a biblioteca. “Estou participando da colônia e está sendo maravilhoso. É um espaço muito bom e estou feliz por conhecer a biblioteca”, afirmou o jovem.

A Biblioteca Pública Padre Trindade fica na Rua Rui Barbosa, no Centro de Cruzeiro do Sul, e funciona de segunda a sexta-feira.