Gonzaga recebe prefeito peruano e secretário Assur para discutir fortalecimento do comércio entre AC e Peru

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (6) o prefeito de San Miguel, região de Puno, no Peru, Cristin Manani, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Estado, Assurbanipal Mesquita, para tratar sobre a relação comercial entre o Acre e o país vizinho.

Segundo Luiz Gonzaga, a reunião foi muito importante para aumentar a boa relação comercial entre o Acre e o Peru. Entre os assuntos tratados, destaca-se o fluxo de comércio e investimentos.

“Quero agradecer ao prefeito Cristian Manani que veio ao Acre representando mais de 1 milhão de habitantes do Peru com o propósito de fortalecer o comércio entre os dois países. Temos oportunidade muito grande de vender e comprar produtos mais baratos do Peru. Já vendemos suínos, aves, soja e milho para eles, agora vamos ampliar ainda mais o comércio para beneficiar regiões como o Alto Acre e Juruá e gerarmos emprego e renda ao nosso povo”, disse Gonzaga.

Para o secretário Assurbanipal Mesquita, o Acre só tem a ganhar com a aproximação comercial com regiões do Peru onde milhares de produtores peruanos necessitam de produtos exportados pelo Acre para manterem suas propriedades.

“Essa aproximação através do prefeito de San Miguel aumenta o leque de opções e oportunidades de negócio para o nosso estado”, disse.

Assurbanipal ressaltou ainda que o presidente Luiz Gonzaga tem sido um grande parceiro do governo do Acre na busca por estreitar as relações comerciais entre o Acre e os países da América do Sul.

“O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, tem sido um grande parceiro e propulsor dessa relação comercial. É uma pessoa que tem apoiado muito o desenvolvimento do Acre”, concluiu o secretário.

O prefeito Cristian Manani agradeceu ao presidente da Aleac pela receptividade e afirmou que a reunião foi muito importante para impulsionar o comércio entre a região Sul do Peru com o Acre.

“Primeiramente quero agradecer ao presidente da Aleac e ao demais participantes da reunião por nos receberem tão bem. Saímos daqui confiantes que nossas relações serão ainda melhores. Vamos levar os acordos firmados aqui a mais de 110 distritos do Peru e em breve estaremos expondo nossos produtores nas feiras do Acre, como a Expoacre”, disse.

Participam também da reunião assessores do prefeito peruano e representantes da Seict.

