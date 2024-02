Fortaleza detalha lesões dos jogadores após ônibus ser atacado por torcida do Sport

Imagens publicadas pelo CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Fortaleza, Marcelo Paz, mostram o rosto do lateral Gonzalo Escobar bastante ferido em um hospital de Recife, capital do Pernambuco. Após o jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste, alguns torcedores do Leão da Ilha atacaram o ônibus do time cearense com bombas e pedras, o que deixou alguns atletas feridos.

No Hospital Português, em Recife, Gonzalo Escobar recebeu atendimentos na boca, cortada por cacos de vidro, além de ter sofrido um ferimento no supercílio. Por causa de uma pancada na cabeça, o defensor argentino passou por uma tomografia. Felizmente, ele passa bem e está consciente.

Sport e Fortaleza não se enfrentavam havia quase dois anos, desde a final do Nordestão de 2022, vencido pelo Leão do Pici. Há forte rivalidade entre os times de Pernambuco e os do Ceará, com histórico de confrontos entre torcedores.

Marcelo Paz também divulgou um vídeo na rede social após o ocorrido, com jogadores sangrando. Em uma live, o atacante Yago Pikachu relatou que cinco atletas estavam sendo encaminhados ao hospital.

No vídeo de Paz, um dos integrantes da delegação diz que o que foi arremessado contra o ônibus não foi uma pedra, mas uma bomba caseira. Representantes do clube registraram um Boletim de Ocorrência (BO), e os feridos passaram por exame de corpo de delito.