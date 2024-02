Com chuvas acima da média, igarapé transborda e água invade ruas da Capital acreana

Não para de chover em Rio Branco. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas em Rio Branco é muito alto. No boletim divulgado às 6 horas desta quinta-feira, 22, a quantidade era de 56,2mm. Como o “aguaceiro” continua, o volume já é muito maior.

Com isso, se confirma a previsão da Defesa Civil de chuvas acima da média para fevereiro. No mês, a expectativa era de 300mm. Até esta manhã, o acúmulo já era superior a 270mm. Como a chuva que persiste, a meta de fevereiro já foi ultrapassada.

A forte chuva durante toda a noite já atinge famílias na região da Sobral. Na Rua 27 de Julho, centenas de casa já foram atingidas e a população usa canoa para “andar” pela via.

Com isso, há a preocupação com a possibilidade de transbordo dos igarapés, como aconteceu em março do ano passado. A situação, por enquanto, é tranquila.

“Estamos com chuvas acima do previsto e fizemos vistoria hoje nos igarapés e por enquanto está tranquilo, mas continuamos com atenção máxima”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

Além de Rio Branco, há registro de chuvas fortes em vários locais no Alto Acre. Em Xapuri, por exemplo, chove forte desde a madrugada.

Além da chuva acima do previsto, o fator complicador para Rio Branco é a enchente que já acontece na região do Alto Acre, principalmente em Assis Brasil. A água que chegará em Rio Branco nas próximas horas pode fazer com que o Rio ultrapasse a cota de alerta, que é de 13,5m.