Estatais encerram 2023 com déficit de R$ 2,2 bilhões,, pior resultado em 8 anos

As empresas estatais terminaram 2023 com um déficit de R$ 2,269 bilhões, pior resultado desde 2015, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central.

A marca é referente às estatais federais, mas exclui Petrobras e Eletrobras, por conta de características específicas, como regras de governança corporativa, similares às experimentadas pelas empresas privadas de capital aberto.

Os resultados vêm junto ao déficit do setor público, que terminou o ano de 2023 com rombo de R$ 249 bilhões – o equivalente a 2,29% do PIB. O número foi o pior desde 2020, ano da pandemia.

O número reforça a dificuldade em se melhorar as contas públicas, já que a meta para 2024 é entregar déficit zero.